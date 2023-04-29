"التعاون الإسلامي" تعرب عن استيائها من تصريحات رئيسة الاتحاد الأوروبي الأخيرة حول إسرائيل

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن “استیائها الشدید تجاه تصریحات رئیسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دیر لاین، التي تحمل إشارات سياسية وتاريخية مخيبة للآمال”.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن “هذه التصريحات تتجاهل حقائق تاريخية وسياسية وقانونية تمتد لآلاف السنين، وتتزامن مع ذكرى نكبة فلسطين أرضا وشعبا، التي ما تزال تشكل علامة قاتمة في الذاكرة والضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة، على إثر إعلان قيام إسرائيل، قوة الاحتلال الاستعماري، وما تلاها من سياسات تطهير عرقي، وتهجير قسري، واضطهاد ومصادرة ممتلكات الشعب الفلسطيني الأصيل وحرمانه من حقوقه المشروعة”.

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ودعا البيان، في الوقت نفسه، الاتحاد الأوروبي إلى “الوقوف عند مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية تجاه العمل على إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتصحيح الظلم التاريخي الذي لا يزال واقعا على الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في العودة، وتجسيد قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

ونشرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، تهنئة لإسرائيل بمناسبة مرور 75 عامًا على قيام دولة إسرائيل، واصفة إياها بـ “الديمقراطية والنابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط”.

فيما دانت منظمات فلسطينية، تهنئة الاتحاد الأوروبي لدولة إسرائيل بعيد الاستقلال، واصفةً هذه التصريحات “بالإجرامية والمنحازة للاحتلال”.

وشهد الأربعاء الماضي، احتفالات إسرائيلية شعبية بالذكرى 75 لإعلان الاستقلال، على وقع خلافات سياسية داخلية غير مسبوقة واحتجاجات تعم معظم المدن الإسرائيلية.

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والاحتجاجات في الأشهر الثلاثة الماضية، هي ذروة خلافات داخلية برزت في إسرائيل عندما وجه النائب العام الإسرائيلي عام 2019 اتهامات لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بـ”تلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة”.