أردوغان يعلن انطلاق أول رائدي فضاء تركيين في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية نهاية 2023

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، انطلاق أول رائدي فضاء تركيين في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية نهاية عام 2023.

وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، إن “رائد الفضاء التركي الأول ألبير غزر أوجي، سيقوم بمهمته في محطة الفضاء الدولية لمدة 14 يوما”، مضيفا أنه طيار بطل حقق نجاحات مهمة في قيادة القوات المسلحة التركية.

#عاجل | أردوغان يقدم أول رائدي فضاء تركيين سينطلقان في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية نهاية 2023 — Anadolu العربية (@aa_arabic) April 29, 2023

وتابع: “رائد الفضاء الاحتياطي توفا جيهانغير أتاسيفر هو مهندس أنظمة يعمل في مجال أنظمة الإطلاق الفضائية في “روكيتسان” التركية للصناعات الدفاعية”، مؤكدا أنهما “سينفذان في هذه المهمة “13 تجربة مختلفة أعدتها الجامعات والمؤسسات البحثية القيمة بتركيا”.

#عاجل | أردوغان: سينفذ رائد الفضاء في هذه المهمة 13 تجربة مختلفة أعدتها الجامعات والمؤسسات البحثية القيمة بتركيا — Anadolu العربية (@aa_arabic) April 29, 2023

وكان أردوغان أعلن في وقت سابق، أن بلاده ستطلق أول قمر صناعي للمراقبة.‏ وقال على “تويتر”، إن القمر “آي إم إي سي إي”، تم إنتاجه بوسائل محلية ووطنية، وسيتم إطلاقه في مدار الفضاء في 11 نيسان/ أبريل الجاري.

ويعد “آي إم إي سي إي” قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد، تم إنتاجه بموارد محلية تركية تصل إلى 60%، من قبل معهد أبحاث تقنيات الفضاء، التابع لمجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا، وفقا لوكالة أنباء “الأناضول” التركية.

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وأشارت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية في بيان لها، إلى أن قمر “آي إم إي سي إي” سيلبي الحاجة إلى صور عالية الدقة للأقمار الصناعية لتركيا، في مدار متزامن مع الشمس، على ارتفاع 680 كيلومترا.