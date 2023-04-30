الخارجية الأمريكية توصي رعاياها بتجنب السفر عبر مطار وادي سيدنا بالخرطوم

أوصت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، رعاياها بتجنب السفر عبر مطار وادي سيدنا بالخرطوم بسبب التهديد بتزايد العنف.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني الرسمية: “نوصي المواطنين الأمريكيين بتجنب مطار وادي سيدنا ابتداء من 29 أبريل بسبب التهديد بتزايد العنف داخل المطار وحوله”.

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، استُخدم مطار “وادي سيدنا” الذي يقع في منطقة عسكرية بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، في رحلات الإجلاء للرعايا الأجانب.

وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم أمس الأول (الخميس).

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت قوات الدعم السريع، قوات الجيش بخرق الهدنة المعلنة وقصف مناطق سكنية بالعاصمة الخرطوم.

الدعم السريع تتهم قوات الجيش بخرق الهدنة وقصف المناطق السكنية بالخرطوم

وقالت “الدعم السريع” في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر: “على الرغم من تعهدها بالتمسك بوقف مؤقت لإطلاق النار لأسباب إنسانية، تواصل القوات المسلحة السودانية قصف المناطق السكنية في العاصمة السودانية الخرطوم من الجو والمدفعية الثقيلة”.

وشددت “الدعم السريع” على استمرارها في “الالتزام بشدة بوقف إطلاق النار”، وقالت إنها تعمل “على فتح ممرات آمنة للمواطنين السودانيين والمقيمين وغير المقيمين لتمكينهم من الوصول إلى الضروريات التي هم بأمس الحاجة إليها وتسهيل إجلائهم”.

ورغم اتهامات “الدعم السريع”، جدد قائد الجيش البرهان في وقت سابق من اليوم السبت التأكيد على التزام الجيش بالعملية السياسية وتسليم السلطة لحكومة مدنية.

قال البرهان إن الجيش لن يكون رافعة لأي كيان أو حزب أو جماعة للانقضاض على السلطة.

البرهان: الجيش السوداني ملتزم بالعملية السياسية وتسليم السلطة لحكومة مدنية

وشدد قائد الجيش السوداني على أن القوات المسلحة ملتزمة بالعملية السياسية التي تقود إلى قيام سلطة مدنية.

وتأتي تلك التصريحات في رد غير مباشر على الاتهامات المتكررة من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حول سعي البرهان إلى الاستحواذ على السلطة، وعرقلة تسليم الحكم إلى حكومة مدنية.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.

يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.