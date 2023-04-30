تركيا توقف 8 أشخاص للاشتباه في تمويلهم "داعش"

أوقفت السلطات التركية، اليوم السبت، 8 أشخاص للاشتباه في تمويلهم لتنظيم “داعش” الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).
وذكرت وكالة “الأناضول” أن النيابة العام في إسطنبول، قررت توقيف 8 أشخاص من أصل 11 شخصا يشتبه في تحويلهم أموال للتنظيم عبر نظام تحويل أموال غير قانوني يعرف باسم “Hawala”.
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22 أبريل, 14:29 GMT
وحصلت النيابة على معلومات تفيد بأن المشتبه بهم أجروا عدة عمليات تحويل أموال لأشخاص تم تجميد أصولهم بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش”.
ووجهت النيابة إلى الأشخاص الموقوفين اتهامات بانتهاك قانون منع تمويل الإرهاب و”الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح”.
وكانت قوات الأمن التركية اعتقلت 15 مشتبها في فبراير/ شباط الماضي بتهمة تلقي تعليمات من تنظيم “داعش” لتنفيذ هجمات ضد قنصليات العامة ودور عبادة للمسيحيين واليهود في مدينة إسطنبول.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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