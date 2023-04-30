إجلاء ما يصل إلى 40 روسيا من السودان إلى السعودية

أكد القنصل العام لروسيا في جدة، يوسوب أباكاروف، إجلاء ما يصل إلى أربعين مواطنا روسيا من السودان إلى المملكة العربية السعودية.

وقال القنصل الروسي في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” اليوم السبت “وصلت عدة مجموعات من المواطنين الروس، على مسؤوليتهم الخاصة، من الخرطوم ومدن سودانية أخرى إلى بورتسودان. وفي وقت لاحق تم إجلاؤهم إلى جدة على متن السفن، وبلغ عددهم في المجموعه أربعين روسيا، من بينهم عدة عائلات وموظفين بإحدى الشركات الروسية وعاملين في الأمم المتحدة”.

وبحسب الدبلوماسي الروسي، يصل حوالي 2000 شخص بالعبّارات أو على متن سفن حربية من السودان إلى السعودية، حيث يستمر القتال بين الجيش الحكومي وقوات الرد السريع يوميا.

وأضاف رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في جدة، “حصل الجميع على تأشيرة سعودية مجانية، وإقامة مجانية في فندق لمدة يومين، بالإضافة إلى الطعام.”

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وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم أمس الأول (الخميس).