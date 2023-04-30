"الجهاد الإسلامي" تستهدف مستوطنتين في مدينة جنين

أعلنت “سرايا القدس” الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، استهداف مستوطنتين في مدينة جنين بالضفة الغربية، بصليات مباشرة من الرصاص.

ونقل الموقع الإلكتروني فلسطين اليوم، مساء اليوم السبت، عن بيان لـ “كتيبة جنين” التابعة لـ “سرايا القدس” الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، تمكنها من استهداف مستوطنتين، مساء اليوم بصليات مباشرة من الرصاص.

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وأكدت الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، تمكنها من استهداف مستوطنة “شاكيد” غرب مدينة جنين الواقعة بالضفة الغربية، بصليات مباشرة من الرصاص، في وقت تمكنت مجموعة أخرى من “سرايا القدس” من استهداف مستوطنة “تعنيخ” الزراعية على امتداد مرج ابن عامر بصليات من الرصاص أيضا.

يشار إلى أن 4 فلسطينيين قد أصيبوا، بينهم طفل ومسعفان، واعتقل شاب، أمس الجمعة، خلال اقتحام قوات إسرائيل، ووحدات “المستعربين”، مدينة جنين ومخيمها، بدعوى إحباط مجموعة فلسطينية مسلحة كانت تنوى تنفيذ عملية.

واندلعت مواجهات في أزقة المخيم وشوارعه، أصيب خلالها طفل بشظايا، وشاب برصاص الاحتلال في فخذه، نقلا على إثرها إلى مستشفى ابن سينا في المدينة، فيما أصيب مسعفان بشظايا زجاج جراء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).