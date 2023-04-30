أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، فياتشيسلاف فولودين، أن مؤتمرًا برلمانيًا دوليًا، “روسيا وأمريكا اللاتينية”، سيعقد اعتبارًا من نهاية سبتمبر.

وقال فولودين يوم السبت، “في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، من المقرر عقد مؤتمر برلماني دولي كبير (روسيا – أمريكا اللاتينية)”. كما دعا فولودين رئيس الجمعية الوطنية الكوبية، إستيبان لازو هيرنانديز، لقيادة وفد من البرلمان الكوبي وزيارة روسيا الاتحادية. فولودين: دعم واشنطن وبروكسل لكييف أدى إلى إنشاء دولة إرهابية في وسط أوروبا ويقوم وفد من مجلس الدوما برئاسة فولودين حاليا بزيارة رسمية لكوبا.

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