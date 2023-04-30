القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف 152 ملم

أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت ليل السبت/الأحد، مدينة غورلوفكا وأطلقت عليها 3 قذائف من عيار 152 ملم .
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على “تلغرام”، “بعد الساعة 00:00 صباح اليوم الأحد تم تسجيل قصف من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية باتجاه التجمع السكني غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق 3 قذائف من عيار 152 ملم”.
وفي سياق متصل، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 48 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 237 قطعة ذخيرة مختلفة العيارات
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر معقلا للقوات الأوكرانية قرب أوغليدار وزابوروجيه
أمس, 03:36 GMT
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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