قال حاكم منطقة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، إن هجومًا أوكرانيًا أدى إلى مقتل مدنيين اثنين على الأقل ودمر مبنى سكنيًا واحدًا بالكامل.
وقال بوغوماز عبر قناته على “تلغرام” في وقت متأخر من ليل السبت، “لسوء الحظ، قتل مدنيان نتيجة الضربة التي شنها النازيون الأوكرانيون”.
وأضاف: “وفقا للبيانات الأولية، دمر مبنى سكنيا بالكامل، وتضرر مبنيان آخران جزئيًا”.
ولفت المحافظ إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف 152 ملم
أمس, 23:33 GMT
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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