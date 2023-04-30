نيجيريا.. مسلحون يطلقون سراح 74 طفلا بعد دفع فدية

أطلق مسلحون في نيجيريا سراح 74 طفلاً، من بين نحو 80 طفلا خطفوهم هذا الشهر في ولاية زامفارا بشمال غرب البلاد بعد دفع فديات.

وقال اثنان من أولياء الأمور في قرية وادزاماي بولاية زامفارا، إن كلا منهما دفع 20 ألف نايرا (43.50 دولار)، وإن أطفالهما من بين من أطلق سراحهم، الجمعة، ويعانون من سوء تغذية شديد.

وأفاد مسؤول قروي في وادزاماي، بأن 11 شخصاً ما زالوا مخطوفين، وإن اثنين لقيا حتفهما في أثناء محاولة الفرار من الخاطفين.

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في وقت سابق من الشهر ، ذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية، أن مسلحين خطفوا 85 شخصا من مستوطنة وانزاماي في زامفارا، وبحسب التقرير، كان معظم المختطفين من النساء والأطفال.