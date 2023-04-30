فولودين: ديناميات العلاقات الحالية بين روسيا وكوبا يضمنها رئيسا البلدين

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، خلال لقائه برئيس الجمعية الوطنية في كوبا، خوان إستيبان لازو هيرنانديز، يوم السبت، إن ديناميات العلاقات بين روسيا وكوبا اليوم يضمنها رئيسا البلدين.

هافانا – سبوتنيك. وقال فولودين “يجب القول إن الديناميكيات الحالية للعلاقات يضمنها في كثير من النواحي رؤساؤنا”.

وأشار إلى أنه يتعين على البرلمانات بذل قصارى جهدها لتطوير العلاقات والتعاون ذات المنفعة المتبادلة وزيادة التجارة.

وأكد فولدين، أنه “من المهم للغاية أن تفعل البرلمانات من جانبها كل ما هو ممكن ليس فقط لتوفير الدعم التشريعي للقرارات المتخذة، ولكن أيضًا من خلال أشكال جديدة، وملئها بمحتوى محدد، وفعل كل شيء لتطوير العلاقات وتقوية الصداقة والتعاون ذات المنفعة المتبادلة، وزيادة التجارة”.

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ووصل وفد من مجلس الدوما برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين إلى كوبا في زيارة رسمية يوم السبت.

ويخطط النواب لمناقشة الدعم التشريعي في مجال التمويل والاستثمار والطاقة والتعليم والسياحة.