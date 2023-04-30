القوات الروسية تقصف مركز تحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية قرب خيرسون

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، لوكالة “سبوتنيك”، إن القوات الروسية قصفت موقع القيادة والمراقبة والمراقبة للطائرات العسكرية الأوكرانية، فضلاً عن مستودع للذخيرة والمعدات في منطقة خيرسون.
وأضاف، “ألحقت وحدات المدفعية (الروسية) أضرارًا بنيرانها بموقع القيادة والمراقبة ومركز التحكم للطائرات بدون طيار التابعة للواء 124 من قوات الدفاع الإقليمية التابعة للقوات الأوكرانية، وكذلك مستودع تخزين الذخيرة والمعدات قرب مدينة خيرسون”.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن القصف الروسي كبد العدو خسائر بشرية (30 شخصا) ودمر أكثر من عشر مركبات قتالية مصفحة للعدو.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف 152 ملم
أمس, 23:33 GMT
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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