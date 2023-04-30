قوات كييف تقصف مجددا مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية جددت قصفها لقرية سوزيمكا بالمقاطعة باستخدام راجمات الصواريخ المتعددة من دون وقوع إصابات. مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة قذائف.

وكتب بوغوماز في قناته على “تيلغرام”، “قصفت القوات المسلحة الأوكرانية مرة أخرى قرية سوزيمكا باستخدام راجمات الصواريخ المتعددة، دون وقوع إصابات.. أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت عددا من القذائف”. وأشار إلى تضرر ودمار منزل بشكل جزئي. العملية العسكرية الروسية الخاصة حاكم بريانسك الروسية: مقتل مدنيين اثنين في قصف أوكراني وتدمير عدة منازل وفي وقت سابق، أعلن بوغوماز مقتل مدنيين اثنين نتيجة القصف الأوكراني على قرية سوزيمكا. وكتب بوغوماز في قناته على “تيلغرام”، “نتيجة للقصف الذي نفذه النازيون الأوكرانيون، ولسوء الحظ، قُتل مدنيان، وبحسب البيانات الأولية، تم تدمير مبنى سكني بالكامل، كما تضرر منزلان آخران ودمرا بشكل جزئي”.

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