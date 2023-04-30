الرئيس الإيراني: أي زعزعة بأمن العراق زعزعة لأمننا

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن أي زعزعة بأمن العراق يعد زعزعة لأمن بلاده.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، السبت، بالعاصمة الإيرانية طهران، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

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وقال الرئيس الإيراني: “علاقاتنا مع العراق جيدة، ونسعى للوصول إلى تبادل تجاري لمستويات أعلى”.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق بلغ أكثر من 10 مليارات يورو.

ووصل الرئيس العراقي على رأس وفد رفيع المستوى صباح اليوم العاصمة الإيرانية في زيارة رسمية.

ويضم الوفد المرافق كلا من وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، ووزير الكهرباء، زياد علي فاضل، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.