رجل أعمال كبير يصف الدولار بالإرهابي المالي الأكبر

وجه أغنى مصرفي في آسيا والرئيس التنفيذي لبنك كوتاك ماهيندرا أحد أكبر البنوك الهندية، عدي كوتاك، انتقاداً للدولار الأمريكي، واصفًا العملة الأمريكية بأنها “أكبر إرهابي مالي في العالم”.

وقال كوتاك خلال حدث محلي في نيودلهي، “أعتقد بصدق أن أكبر إرهابي مالي في العالم هو الدولار الأمريكي جميع أموالنا في الحسابات المصرفية ويمكن لأي شخص في الولايات المتحدة أن يقول إنه لن يكون بمقدورك سحب أموالك من صباح الغد.

وشدد كوتاك على أن العالم الآن “يبحث بشدة عن عملة احتياطية بديلة”، مشيراً إلى أن الوقت قد حان بالنسبة للهند لجعل الروبية مثل هذه العملة الاحتياطية، مضيفا بالقول: “لا أعتقد أن أوروبا تستطيع صنع عملتها الاحتياطية لأنها جمعية الدول الأوروبية ولا أعتقد أن بريطانيا أو اليابان ستكون لديها الشجاعة لاتخاذ هذا الموقف، على الرغم من أن الجنيه البريطاني والين كليهما العملات الحرة.

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وتابع بالقول: “أعتقد أن الصين لديها مشكلة ثقة خطيرة مع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم”.