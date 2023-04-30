مقتل ضابط شرطة إيراني في هجوم نفذه مسلحون مجهولون

أعلنت السلطات الإيرانية مقتل ضابط شرطة في مدينة سراوان الحدودية بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد، اليوم الأحد، برصاص مسلحين مجهولين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن محافظ سراوان سعيد تجليلي أن مجهولين أطلقوا النار على قائد قوى الأمن الداخلي بالمدينة الرائد علي رضا شهركي، صباح اليوم.

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وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل شهركي وإصابة زوجته بجروح خطيرة وجرى نقلها إلى المستشفى.

وأشار إلى أن الشرطة المتخصصة بدأت التحقيق في الحادث للتعرف على المتورطين الهاربين وتوقيفهم.