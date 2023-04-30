رئيس ليتوانيا يكشف شرط انضمام أوكرانيا إلى الناتو

أعلن الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا، اليوم الأحد، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانضمام إلى الناتو قبل انتهاء الصراع المسلح على أراضيها.

وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا خلال مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية: “سيكون الأمر صعبا للغاية نحن ندرك ذلك، والأوكرانيون أنفسهم يعرفون ذلك يجب أن ننتقل إلى المرحلة العملية، ونحدد المراحل والصيغ لكيفية التصرف عند انتهاء الصراع”.

في الوقت نفسه، أعرب نوسيدا عن أمله في أن تسمح القمة المقبلة للحلف بوضع خارطة طريق لدخول أوكرانيا، مضيفا بالقول “بصراحة، ستكون هذه أصعب نقطة في فيلنيوس تصر ليتوانيا على أجندة طموحة، لكن بعض الدول لا تزال مترددة بإعطاء زيلينسكي إشارات صاخبة بشأن هذه المسألة”.

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وبحسب الرئيس الليتواني، يتعين على الناتو التغلب على صيغة “الباب المفتوح” القديمة.

وأكد نوسيدا على أن أبواب الناتو مفتوحة للجميع، لكن ليس لدينا طروحات عملية لاستخدامها، لذلك يجب أن نرسل إشارات تشير إلى أن أوكرانيا متوقعة في الحلف وأنها يمكن أن تكون جزءًا من النظام الأمني”.