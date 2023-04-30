الاتحاد الدولي للقوارب يسمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة "فرديا"

أعلن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للقوارب، اليوم الأحد، أنه سيسمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في مسابقاته تحت علم محايد.
ووفق بيان له قال الاتحاد: “اتخذ مجلس إدارة الاتحاد الدولي للقوارب قرارًا بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين المؤهلين الذين لا يدعمون إجراءات دولتهم في أوكرانيا بالمنافسة كرياضيين محايدين فرديًا”.
مجتمع
الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد يعترف بأن حظر الرياضيين الروس يضر بالمنافسة
23 أكتوبر 2022, 16:03 GMT
وأوضح البيان أن مجلس الاتحاد الدولي للقوارب سيواصل الحظر المفروض على جميع الزوارق الروسية والبيلاروسية.
يشار إلى أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا شملت الاتحادات الرياضية المختلفة والتي عاقبت الفرق الروسية والرياضيين الروس ومنعتهم من المشاركة في البطولات المختلفة.
وفي 28 فبراير/ شباط، أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية توصية إلى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في المسابقات الدولية أو السماح لهم فقط بالمنافسة في “وضع محايد”، ومن وقتها امتثلت معظم الاتحادات للتوصية.
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