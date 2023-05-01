الصين تشارك في البحث عن طاقم سفينة انقلبت جنوب الفلبين على متنها 16 من مواطنيها

أعلنت الصين، اليوم الأحد، المشاركة في جهود البحث والإنقاذ، بعد انقلاب سفينة جنوب الفلبين كانت تقل 16 من مواطنيها.

وقالت السفارة الصينية لدى الفلبين، إنه في أعقاب الحادث، قامت على الفور بتنشيط آلية الاستجابة للطوارئ وتعمل عن كثب مع خفر السواحل الفلبيني للبحث عن أفراد الطاقم المتبقين وإنقاذهم وتنسيق العمليات، على ما نقلت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت السفارة الصينية إن ناقلة رمل مسجلة في سيراليون انقلبت في المياه الواقعة جنوب شرق مقاطعة باتان بالفلبين في وقت متأخر من يوم الجمعة.

Following the incident, the Chinese embassy immediately activated an emergency responding mechanism and has been working closely with the Philippines Coast Guard on searching and rescuing for the remaining crew members and coordinate operations. https://t.co/Exz0drewLi — Global Times (@globaltimesnews) April 30, 2023

وأوضحت السفارة أن ما مجموعه 20 من أفراد الطاقم سقطوا في البحر، من بينهم 16 صينيا وأربعة فلبينيين.

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وذكرت السفارة الصينية في الفلبين أنه تم حتى الآن إنقاذ 12 صينيا وتوفي اثنان ويجري البحث عن الاثنين الآخرين.