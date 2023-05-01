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الصين تشارك في البحث عن طاقم سفينة انقلبت جنوب الفلبين على متنها 16 من مواطنيها

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت الصين، اليوم الأحد، المشاركة في جهود البحث والإنقاذ، بعد انقلاب سفينة جنوب الفلبين كانت تقل 16 من مواطنيها.

وقالت السفارة الصينية لدى الفلبين، إنه في أعقاب الحادث، قامت على الفور بتنشيط آلية الاستجابة للطوارئ وتعمل عن كثب مع خفر السواحل الفلبيني للبحث عن أفراد الطاقم المتبقين وإنقاذهم وتنسيق العمليات، على ما نقلت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت السفارة الصينية إن ناقلة رمل مسجلة في سيراليون انقلبت في المياه الواقعة جنوب شرق مقاطعة باتان بالفلبين في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وأوضحت السفارة أن ما مجموعه 20 من أفراد الطاقم سقطوا في البحر، من بينهم 16 صينيا وأربعة فلبينيين.
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وذكرت السفارة الصينية في الفلبين أنه تم حتى الآن إنقاذ 12 صينيا وتوفي اثنان ويجري البحث عن الاثنين الآخرين.
وأشارت أيضا إلى أنه تم انقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم الأربعة الفلبينيين وتوفي واحد.

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موقع سبوتنيك الروسي

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