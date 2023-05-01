ضابط سعودي لدى استقباله رعايا إيرانيين قادمين من السودان: أنتم أصدقاؤنا وأحبابنا… فيديو

وصف قائد المنطقة الغربية في السعودية اللواء أحمد الدبيس، إيران بـ”الصديقة والحبيبة”، وذلك خلال استقباله رعايا إيران القادمين من السودان إلى جده لنقلهم إلى إيران.

ورحب اللواء أحمد الدبيس، بالقائم بأعمال السفارة الإيرانية حسن زرنكار، عند وصوله إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية بجدة لاستقبال الرعايا الإيرانيين بعد وصولهم من السودان.

وقال إن “كل ما تقوم به السعودية من اهتمام ورعاية هو بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد، ووزير الدفاع”، مضيفا: “أنتم أهلنا والساعة المباركة عندما تأتون عندنا”.

فيديو | “واجبنا تقديم كل الرعاية والاهتمام” حديث قائد المنطقة الغربية اللواء طيار أحمد الدبيس مع القائم بأعمال السفارة الإيرانية في السعودية ⁧#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان⁩

⁧#الإخبارية pic.twitter.com/Eq9bdv1Rir — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2023

من جانبه، أكد الدبلوماسي الإيراني حسن زرنكار، الذي كان في استقبال الإيرانيين في قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، أن “المجموعة التي تضم 65 إيرانيا هي الأولى التي يتم إجلاؤها من السودان”، موجها الشكر إلى الرياض، على تعاونها.

واعتبر زرنكار، ذلك “مؤشراً على التعاون القنصلي بين البلدين وكذلك التعاون الإنساني”.

فيديو | القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى المملكة يشكر حكومة #خادم_الحرمين_الشريفين على إجلاء 65 من رعايا إيران#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/9YS6TdhjzY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2023

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس السبت، “إجلاء 65 مواطنا إيرانيا من ‎السودان بعد التنسيق اللازم”، مؤكدة نقلهم بصورة آمنة من الخرطوم إلى بورتسودان وإرسالهم إلى ميناء ‎جدة السعودي”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن “الوزارة وضعت بجدية قضية إجلاء 65 إيرانيا مقيمين في السودان على جدول أعمالها منذ بداية الاضطرابات، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، تم نقلهم من الخرطوم إلى بورتسودان ومنها إلى ميناء جدة في السعودية”.

وأضاف أن “التعاون المؤثر للسعودية، ومساعدة الحكومة السودانية كانت مفيدة وتستحق التقدير والشكر”، مؤكدا أن “متابعة أوضاع وسلامة الإيرانيين المقيمين في الخارج تعد من المسؤوليات المهمة لوزارة الخارجية”.

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يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ16، دون أي بوادر لحل قريب.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.