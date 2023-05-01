بريطانيا تعلن إطلاق رحلة جوية إضافية لإجلاء مواطنيها من السودان غدا الاثنين

أعلنت الحكومة البريطانية عن إطلاق رحلة جوية إضافية لإجلاء مواطنيها من السودان غدا الاثنين، مؤكدة إجلاء 2122 مواطنا بريطانيا حتى الآن.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان “تم إجلاء 2122 شخص من السودان، في أكبر وأطول إجلاء لأي بلد غربي”.

وأضافت “تدير المملكة المتحدة رحلة إجلاء إضافية من بورتسودان غدًا (1 مايو/ أيار)”.

NEW: Over 2100 people have been evacuated from Sudan, in the largest and longest evacuation of any Western country. The UK is running an additional evacuation flight from Port Sudan tomorrow (May 1). Follow Sudan Travel Advice for the latest ➡️ https://t.co/W7Ec57wa5F pic.twitter.com/iX94orU9Yk — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) April 30, 2023

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد 30 أبريل/ نيسان.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.

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إلا أن الاشتباكات تجددت بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش، أمس السبت، ودارت معارك في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.

ودفعت المعارك المتواصلة بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.