أردوغان يعلن تحييد زعيم تنظيم "داعش" أبو حسين القرشي على يد المخابرات التركية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن جهاز المخابرات التركي (MIT) قتل “زعيم” تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) خلال عملية أمنية في سوريا.

وأضاف، أن “جهاز المخابرات التركي كان يتعقب منذ فترة طويلة زعيم تنظيم داعش (أبو حسين القريشي)، مشيرا إلى أنه تم تحييده خلال عملية أمنية نفذتها الاستخبارات في سوريا يوم أمس السبت”.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن في رسالة صوتية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مقتل زعيمه المدعو (أبو الحسن الهاشمي القرشي) في مواجهات في ضواحي درعا بالجنوب السوري، وتعيين المدعو أبو الحسين القرشي خلفاً له.

وبعد صعوده في عام 2014 في العراق وسوريا، مُني تنظيم “داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بالهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن.

تنظيم “داعش” الإرهابي يعلن مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي