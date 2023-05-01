القوات الأوكرانية تقصف عدة مناطق في دونيتسك

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ3 قذائف من عيار 152 ملم .

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على “تلغرام”، تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 22.15 (بتوقيت موسكو) باتجاه محور التجمع السكني كراسنوغوروفكا بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق3 قذائف من عيار 152 ملم”.

جدير بالذكر أن منطقة بتروفسكي تقع في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.

وفي سياق متصل، أفادت الممثلية، بأن القوات الأوكرانية استهدفت في الساعة 23.00 بلدة فاسيلييفكا في الجمهورية بـ4 قذائف من عيار 152 ملم .

وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على “تلغرام”: تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 23.00 باتجاه محور التجمع السكني أورلوفكا – ببلدة فاسيلييفكا، تم إطلاق أربع قذائف من عيار 152 ملم”.

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وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 49 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 198 قذيفة من عيارات مختلفة.

ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.