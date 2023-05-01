الجيش الروسي يدمر مستودعات ذخيرة أعدتها أوكرانيا للهجوم المضاد في بافلوغراد

قال فلاديمير روغوف، مسؤول كبير في إدارة زابوروجيه الإقليمية، إن الجيش الروشي شن ضربات قوية على البنية التحتية للسكك الحديدية والمستودعات في بافلوغراد.

بافلوغراد مدينة في منطقة دنيبروبتروفسك مازالت تخضع للقوات الأوكرانية.

وقال روغوف على قناته بتطبيق “تلغرام”، في وقت متأخر من ليلة الأحد،

أخبرني السكان المحليون أنه في بافلوغراد تعرضت البنية التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الذخيرة والوقود، التي جمعتها القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم المضاد، لغارات عنيفة.

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، الأحد، بسماع دوي انفجارات في بافلوغراد.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن كييف قد تشن هجومًا مضادًا في وقت متأخر من هذا الصيف، وقال في وقت لاحق، إن الهجوم سيبدأ قريبا.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن العملية كان من المقرر إجراؤها في 30 أبريل/نيسان المنصرم. وفي الأسبوع الماضي، ذكر نائب أوكراني، أن أوكرانيا تأمل في شن الهجوم في أبريل، لكن نقص الأسلحة أخره إلى أجل غير مسمى.