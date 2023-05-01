قديروف يعلن عن رغبته في إنشاء جيش لحماية الشعوب المضطهدة مما يسمى بالدول الديمقراطية

تحدث رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن الرغبة في تشكيل جيش لحماية الشعوب المضطهدة مما يسمى بالدول الديمقراطية، حسبما أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك”.

غروزني – سبوتنيك. وقال قديروف للصحفيين، “في الآونة الأخيرة، كنت أفكر أكثر في إنشاء جيش جيد حتى يتمكنوا من الانتقال إلى دول مختلفة وحماية الشعوب التي تنتهك تلك البلدان التي تعتبر نفسها الأكثر ديمقراطية.”

وأضاف قديروف أنه يريد فريقا “مدربا بشكل خاص” من الأشخاص من جميع أنحاء العالم، وحسب قوله، يجب أن يكونوا وطنيين مستعدين للتضحية بأرواحهم ليس “من أجل فلس واحد، ولكن من أجل النظام.”

العملية العسكرية الروسية الخاصة الجيش الروسي يدمر مستودعات ذخيرة أعدتها أوكرانيا للهجوم المضاد في بافلوغراد

وأضاف “هذا طريق صعب للغاية، لكننا نسعى جاهدين لتحقيق ذلك ونمضي قدما”.