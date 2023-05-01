باراغواي.. فوز سانتياغو بينيا برئاسة البلاد

فاز سانتياغو بينيا، مرشح حزب “كولورادو” المحافظ في الانتخابات الرئاسية التي جرت، الأحد، في باراغواي، وذلك عقب نتائج فرز 55.16 بالمئة من أصوات المقترعين.

بوينس- آيريس – سبوتنيك. ويعني ذلك ضمان استمرار هيمنة حزب “كولورادو”، الذي يحكم البلاد منذ 1947 بلا انقطاع تقريبا.

وصوت لصالح سانتياغو بينيا وهو اقتصادي يبلغ 44 عاماً ووزير مال سابق، 44.87 بالمئة من أصوات المقترعين، بينما حصل منافسه الرئيسي، إفراين أليغري (60 عاماً) من تحالف كونسيرتاسيون لأحزاب يسار الوسط على 27.89 بالمئة من الأصوات.

وتنظم الانتخابات الرئاسية في باراغواي في جولة واحدة والفائز فيها يصبح رئيسا.

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