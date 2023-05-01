بلينكن يعرب لـرئيس أذربيجان علييف عن قلقه من إقامة نقطة تفتيش أذربيجانية على ممر لاتشين

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، عن قلقه بشأن إقامة نقطة تفتيش أذربيجانية على ممر لاتشين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، في بيان “أعرب الوزير بلينكن عن اعتقاده بأن السلام ممكن. كما أعرب عن قلق الولايات المتحدة العميق من أن قيام أذربيجان بإنشاء نقطة تفتيش على ممر لاتشين يقوض الجهود الرامية إلى إرساء الثقة في عملية السلام”.

وشدد بلينكن على أهمية إعادة فتح ممر لاتشين أمام “المركبات التجارية والخاصة في أقرب وقت ممكن”.

ويأتي اتصال بلينكن بعلييف بعد يوم واحد من اتصال جمعه برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أكد فيه على أهمية محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا وتعهد بمواصلة دعم الولايات المتحدة لعملية السلام بين البلدين.

بلينكن يقول لـ “باشينيان” إن الحوار المباشر مع أذربيجان هو السبيل الوحيد لحل التوترات

وقال بلينكين لباشينيان يوم السبت، إن الحوار المباشر والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في جنوب القوقاز.

تناوبت الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي على محاولة التفاوض على اتفاقية سلام بين أرمينيا وأذربيجان على أمل إنهاء الصراع المستمر بينهما. انخرط الخصمان الإقليميان في نزاعين عسكريين كبيرين حول منطقة ناغورنو قره باغ الانفصالية التي تهيمن عليها أذربيجان.

اندلع الصراع المستمر منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورني قره باغ مرة أخرى في سبتمبر 2020، وهو أسوأ تصعيد منذ التسعينيات. وانتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي لوقف إطلاق النار بوساطة روسية تم التوقيع عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.