صفارات الإنذار تدوّي في 6 مقاطعات أوكرانية

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في 6 مقاطعات أوكرانية، محذرة من ضربات جوية روسية.

وانطلقت الصفارات في مقاطعات، نيكولاييف، أوديسا، خاركوف، سومي، بولتافا، ودنيبروبيتروفسك.

وتشير الخارطة إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في هذه المقاطعات بعد الساعة 3.00 بتوقيت موسكو.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صفارات الإنذار تدوي في 3 مقاطعات أوكرانية