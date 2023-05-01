القوات الروسية تقصف مواقع مدفعية للجيش الأوكراني وتكبدها خسائر فادحة في دونيتسك

استهدفت القوات الروسية، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، عدة مواقع لمدفعية الجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة “سبوتنيك”.

وقال المتحدث “قامت أطقم مدفعية من الفيلق الثاني بالجيش الثاني بغارات نارية على ثلاثة مواقع لقطع المدفعية ومواقع لأطقم الهاون المعادي حول قرى: دزيرجينسك، نوفغورودسكوي، كليبان – بيك، وبوبوفكا”.

وأضاف، “أن الخسائر البشرية التي مُنيت بها أطقم المدفعية الأوكرانية قوامها 60 شخصا”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

وأوضح المتحدث، أنه في اتجاه مارينكا، دمرت أطقم المدفعية الروسية اثنين من معاقل الفصائل الأوكرانية. وخسر العدو ما يصل إلى 20 فردا، وثلاث آليات كانت تستخدم في نقل الذخائر والمعدات.

وكشف المتحدث، أنه “في اتجاه أفدييفكا التكتيكي، نفذ طيران المنطقة العسكرية الجنوبية ضربتين على نقاط الانتشار المؤقت لاحتياطي اللواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية”.