إعلام: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، في ساعة مبكرة صباح اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف وضواحيها ومقاطعة دنيبروبيتروفسك.

موسكو – سبوتنيك. وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، كما أبلغ سكان مدينة كييف وضواحيها عن انفجارات.

يأتي ذلك في الوقت الذي دوت صفارات فيه الإنذار ولا تزال تعمل، للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطور الرقمي في البلاد.

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).

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في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.