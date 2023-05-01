الرئيس البرازيلي يهنئ سانتياغو بينيا بفوزه بالانتخابات الرئاسية في باراغواي

هنأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سانتياغو بينيا بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في باراغواي.

بيونس- أيرس – سبوتنيك. وكتب لولا دا سيلفا، في حسابه على “تويتر”، “تهانينا لرئيس باراغواي المنتخب، سانتياغو بينيا على فوزه في الانتخابات، متمنيا له التوفيق في منصبه”.

وأضاف، “دعونا نعمل معا من أجل علاقة أفضل وأقوى بين بلدينا، ومن أجل أمريكا الجنوبية مع قدر أكبر من الوحدة والتنمية والازدهار”.

باراغواي.. فوز سانتياغو بينيا برئاسة البلاد

وفاز سانتياغو بينيا (44 عاما)، مرشح حزب “كولورادو” المحافظ في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في باراغواي، بحصوله على نسبة 42.75 بالمئة من أصوات المقترعين بعد فرز 98.12 بالمئة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه الرئيسي، إفراين أليغري (60 عاماً) من تحالف كونسيرتاسيون لأحزاب يسار الوسط على نسبة 27.48 بالمئة من الأصوات.