إسرائيل تعتقل قياديا بـ "الجهاد الإسلامي" شمالي الضفة الغربية

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، مهدي الشرقاوي القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية، إن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت الشرقاوي، في مداهمة لمنزله في بلدة الزبابدة جنوب جنين.

דיווחים פלסטיניים: כוח צה”ל עצר את בכיר הג’יהאד האסלאמי מהדי א-שרקאווי בעיירה סמוכה לג’נין >>> https://t.co/qociUKwvrh@nurityohanan @migansh5 pic.twitter.com/tmOeg5PFJJ — כאן חדשות (@kann_news) May 1, 2023

من جانبها، قالت حركة “الجهاد الإسلامي” إن “اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المجاهد مهدي الشرقاوي من قبل قوات الاحتلال (تقصد إسرائيل) فجر اليوم لن ينال من عزيمة أبناء شعبنا ومجاهدينا الأحرار”.

وأضافت في تصريحات أدلى بها الناطق الإعلامي باسمها طارق عز الدين: “مهما صعد الاحتلال من ممارساته الإجرامية بحق أبناء شعبنا وقياداته وكوادره لن تخمد ثورة شعبنا ومقاومته الباسلة”.

وأكد عز الدين أن الاحتلال “يعلم جيداً أن القائد الذي يُعتقل أو يُستشهد سيخلفه ألف قائد ولن تتوقف انتفاضتنا المباركة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا كاملة مهما كان الثمن”.

شاهد عيان لـ”سبوتنيك”: القوات الإسرائيلية تفرض حصارا محكما على مدينة أريحا لليوم السابع على التوالي

وتشن إسرائيل موجة من الاعتقالات لناشطين فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية تقول إنهم ضالعون في التخطيط لهجمات ضد جنودها ومواطنيها.

في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، صباح اليوم الاثنين، بمقتل الفلسطيني جبريل محمد اللدعة (17 عاماً)، متأثرا بجروح أصيب بها، وإصابة 6 آخرين، من بينهم 3 في حالة خطيرة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم عقبة جبر جنوب أريحا وسط الضفة.

فيما قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة إن “قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم أمين سر حركة “فتح” في المخيم أحمد جهاد أبو العسل، وأحمد جبر وهدان”.