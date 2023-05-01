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روسيا .. زلزال بقوة 5 درجات يقع بالقرب من بركان شيفلوتش في كامتشاتكا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أفاد فرع الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا بتسجيل زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ليل الإثنين بالقرب من بركان شيفلوتش في كامتشاتكا.

بلاغوفيشنسك – سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الهيئة في حسابها على “تليغرام”: “الليلة عند الساعة 2.50، في منطقة بركان شيفلوتش على عمق كيلومترين، وقع زلزال بقوة 5.0 درجات وشعر به الناس في قرية كليوتشي”.
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب اليونان ويشعر به سكان القاهرة
26 أبريل, 21:20 GMT
وسجلت الأرصاد يوم الأحد 15 أبريل الماضي زلزالا بالقرب من بركان شيفلوتش.

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موقع سبوتنيك الروسي

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