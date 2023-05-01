روسيا .. زلزال بقوة 5 درجات يقع بالقرب من بركان شيفلوتش في كامتشاتكا

بلاغوفيشنسك – سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الهيئة في حسابها على “تليغرام”: “الليلة عند الساعة 2.50، في منطقة بركان شيفلوتش على عمق كيلومترين، وقع زلزال بقوة 5.0 درجات وشعر به الناس في قرية كليوتشي”.