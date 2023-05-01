السيول تقطع الشوارع وتجرف السيارات في حالة مطرية غير مسبوقة بالسعودية

وتسببت الأمطار الكثيفة والسيول في قطع الطرقات، وانهيارات في بعض المواقع وتساقط للصخور في حالة مطرية غير مسبوقة بهذه الكثافة منذ سنوات، وفقا لصحيفة “سبق” السعودية.