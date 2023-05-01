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السيول تقطع الشوارع وتجرف السيارات في حالة مطرية غير مسبوقة بالسعودية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تداول مستخدمون لمواقع التواصل في السعودية، مقاطع مصورة للسيول تقطع شوارع وتجرف مركبات في محافظة محايل بمنطقة عسير (جنوب غرب).

وتسببت الأمطار الكثيفة والسيول في قطع الطرقات، وانهيارات في بعض المواقع وتساقط للصخور في حالة مطرية غير مسبوقة بهذه الكثافة منذ سنوات، وفقا لصحيفة “سبق” السعودية.
ووجه محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح بسرعة فتح الطرق أمام بعض القرى المعزولة ومتابعة ورفع ما خلفته السيول على الطريق الرابط بين محايل وأبها وكذلك بعض المواقع داخل المحافظة.

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موقع سبوتنيك الروسي

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