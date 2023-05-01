إقرار التعديلات الدستورية في أوزبكستان عقب استفتاء حظى بتأييد 90% من الناخبين

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان، زين الدين نظامخوجاييف، اليوم الإثنين، إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، عقب استفتاء حظى بتأييد 90.21% من الناخبين.

طشقند- سبوتنيك. وقال نظامخوجاييف خلال مؤتمر صحفي، إن 15.04 مليون شخص صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، وهو ما يمثل نحو 90.21% من الناخبين.

وأوضح المسؤول الأوزبكستاني أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بعد غلق جميع مراكز الاقتراع بلغت نحو 84.54% حسب المعطيات الأولية.

وشهدت أوزبكستان أمس الأحد استفتاء دستوريا تقول السلطات إنه سيتيح إرساء الديموقراطية وتحسين مستوى معيشة 35 مليون نسمة في الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان بين دول آسيا الوسطى.

أوزبكستان تتفق مع “غازبروم” على استيراد 300 ألف طن من النفط في عام 2023

وستغير التعديلات حوالى ثلثى الدستور، مع ارتفاع عدد مواده إلى 155 من 128، وتشمل إعلان أوزبكستان “دولة اشتراكية” وخفض عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 100 إلى 65.

كذلك تشمل التعديلات الدستورية تمديد الفترة الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات مع السماح بمدتين متعاقبتين فقط، ما قد يسمح نظرياً للرئيس شوكت ميرضيائيف بالبقاء على رأس الدولة حتى عام 2040.