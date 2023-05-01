المقداد يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق

وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده، اليوم، ويضم وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والعراق.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أمس، في تغريدة على حسابها على “تويتر”: “الدكتور فيصل المقداد سيشارك في اجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق، الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان، لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت أخيرا”.

وكان في استقبال وزير الخارجية والمغتربين، القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان عصام نيال، وعدد من دبلوماسيي السفارة.

الأردن: عمان تستضيف غدا اجتماعا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا

وأوضحت الوزارة أن الوفد المرافق للوزير المقداد يضم كلاً من معاون وزير الخارجية والمغتربين، أيمن سوسان، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير والمستشار إيهاب حامد من مكتب الوزير، بحسب وكالة “سانا”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استضافة عمان لاجتماع يضم وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها على “تويتر”: “يأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان 2023”.