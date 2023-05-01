البابا فرانسيس يدعو أوكرانيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والتخلي عن الهجوم

قال رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، ليونيد سيفاستيانوف، اليوم الإثنين، لوكالة “سبوتنيك”، في حديثه الأخير مع البابا، إن البابا فرانسيس، مستعد لإرسال ممثليه إلى موسكو وكييف لتنظيم المفاوضات.

وأشار سيفاستيانوف، إلى أن “البابا فرانسيس يدعو أطراف الصراع الأوكراني إلى التخلي عن محاولات الهجوم والجلوس على طاولة المفاوضات. لا يمكن تحقيق رغبات الأطراف إلا على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة. وستؤدي المفاوضات إلى إحراز تقدم لكلا الجانبين. إنه مستعد إذا رغب الطرفان لإرسال مفاوضيه إلى كييف وموسكو في أي وقت للمساعدة في بدء عملية التفاوض”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال مصدر مطلع بالفاتيكان لوكالة “سبوتنيك” إن “الكرسي الرسولي مستعد لبذل كل ما في وسعه لتحقيق السلام في أوكرانيا”. وردا على سؤال حول رد فعل الفاتيكان على مقترحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار إلى إنه ” لو طلب منه الطرفان الوساطة فلن يتراجع الكرسي الرسولي بالتأكيد”.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن “روسيا على استعداد للانخراط في حوار مع البابا”.

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وكان زيلينسكي قد وقع في وقت سابق مرسوما بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وذكر أن أوكرانيا لن تجري أي مفاوضات مع روسيا، طاللما بوتين هو الرئيس.

وأشارسيفاستيانوف إلى أن البابا فرنسيس أكد مرارًا استعداده للمساهمة في تسوية أزمة أوكرانيا سلميًا، وأصدر تعليماته بهذا الخصوص لوزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين.