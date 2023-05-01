القوات الروسية تحول تجمعا عسكريا ضخما خصص "لهجوم أوكراني مضاد" إلى كتلة من النيران… فيديو

وجاء في إفادة زاخاروفا: “يعلن الغربيون صراحة أنهم سيفعلون كل ما في وسعهم لضمان نجاح هجوم القوات الأوكرانية الذي أُعلن عن أنه سوف يحصل في المستقبل القريب، فهم حتى لا يخفون وقوفهم وراء كل هذا التخطيط العسكري، وليس فقط التوجيه التكتيكي الذي تحدثنا عنه مرارا وتكرار سابقا”.