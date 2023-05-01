العراق.. القبض على 6 إرهابيين في 3 محافظات

أعلنت السلطات الأمنية العراقية اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين في ثلاث محافظات.

وذكر جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان أن عناصره “في بغداد تمكنت من تتبع (3) إرهابيين والتوصل إلى أماكن تواجدهم وإلقاء القبض عليهم”، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وأشار إلى أن أحد هؤلاء الإرهابيين كان هارباً في إحدى الدول وحاول الدخول إلى العاصمة بغداد.

وفي محافظة كركوك شمالي البلاد قال الجهاز إنه تمكن “من القبض على شخصين متهمين بالإرهاب بعد استدراجهما بكمائن محكمة”.

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ولفت إلى أنه ألقى القبض أيضا على إرهابي في محافظة الأنبار غربي البلاد بعد التنسيق مع أسايش السليمانية، مضيفا “أكدت معلوماتنا تواجد الإرهابي في المحافظة المذكورة ليتم إلقاء القبض عليه”.

وتابع الأمن العام أنه “جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.