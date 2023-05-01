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الجيش الروسي يوجه رسائل بمكبرات الصوت إلى أفراد الجيش الأوكراني على خط التماس… فيديو

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
يستخدم الجنود الروس في منطقة العملية الخاصة محطات البث الصوتي “3إس-88” في مواجهة القوات الأوكرانية، ونشرت وزارة الدفاع شريط فيديو يوثق عمل محطات البث.

وقال قائد “3إس-88″ الملقب بـ”كولوكول”: “في زمن الحرب، نقوم بالبث الصوتي للعدو من أجل تقليل معنوياته وحالته النفسية. قبل بدء البث الصوتي، أعطي أمرًا بتوجيه البرج لزاوية البث الصوتي المطلوبة”.
بعد توجيه البرج، خاطب قائد “3إس-88” جيش القوات المسلحة الأوكرانية بدعوة للانتقال للقتال إلى جانب روسيا.
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وقال: “يا جنود أوكرانيا، فكروا لماذا ولأجل ماذا تحاربون. انتقلوا للقتال إلى جانب روسيا وأدركوا أن القوة في الحقيقة”.

يذكر أن محطة البث الصوتي “3إس-88″، هي مدرعة مزودة بمدافع رشاشة، بالإضافة وحدة لبث الصوت بمدى بث يصل إلى 6 كيلومترات بتردد 20 إلى 20 ألف هيرتز، وأهزة اتصال مختلفة.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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