الجيش الروسي يوجه رسائل بمكبرات الصوت إلى أفراد الجيش الأوكراني على خط التماس… فيديو

يستخدم الجنود الروس في منطقة العملية الخاصة محطات البث الصوتي “3إس-88” في مواجهة القوات الأوكرانية، ونشرت وزارة الدفاع شريط فيديو يوثق عمل محطات البث.
وقال قائد “3إس-88″ الملقب بـ”كولوكول”: “في زمن الحرب، نقوم بالبث الصوتي للعدو من أجل تقليل معنوياته وحالته النفسية. قبل بدء البث الصوتي، أعطي أمرًا بتوجيه البرج لزاوية البث الصوتي المطلوبة”.
بعد توجيه البرج، خاطب قائد “3إس-88” جيش القوات المسلحة الأوكرانية بدعوة للانتقال للقتال إلى جانب روسيا.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية المجوقلة تدعم “وحدة العاصفة” وتحاصر بقايا الجيش الأوكراني في أرتيوموفسك
11:29 GMT
وقال: “يا جنود أوكرانيا، فكروا لماذا ولأجل ماذا تحاربون. انتقلوا للقتال إلى جانب روسيا وأدركوا أن القوة في الحقيقة”.
يذكر أن محطة البث الصوتي “3إس-88″، هي مدرعة مزودة بمدافع رشاشة، بالإضافة وحدة لبث الصوت بمدى بث يصل إلى 6 كيلومترات بتردد 20 إلى 20 ألف هيرتز، وأهزة اتصال مختلفة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك