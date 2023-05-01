البيان الختامي لاجتماع عمان: دعم سوريا ومؤسساتها لبسط سيطرتها على أراضيها ووقف التدخلات الخارجية

شدد البيان الختامي لاجتماع عمان، الصادر اليوم الاثنين، على ضرورة العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أي جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها.

قال البيان الختامي لاجتماع عمان حول سوريا، اليوم الاثنين: “التأكيد على أولولية إنهاء الأزمة في سوريا وخروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها”.

وأضاف البيان أنه “تم التأكيد على أهمية العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم أولوية قصوى.. والتعاون بين الحكومتين السورية والأردنية وبالتنسيق مع الهيئات الأممية لتنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري بالأردن”.

المقداد يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق

وتابع البيان: “جاري العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها ووقف التدخلات الخارجية بشؤونها.. العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استضافة عمان لاجتماع يضم وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها على “تويتر”: “يأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان 2023”.