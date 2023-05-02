برقم قياسي… لبنان يسجل أعلى نسبة تضخم غذائي في العالم

كشف تقرير للبنك الدولي، أن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب ‏العالم.

وبحسب التقرير، فإن لبنان احتل المرتبة الأولى بنسبة 261%، ليتفوق بذلك على زيمبابوي التي جاءت ‏في المرتبة الثانية بفارق مضاعف، كاشفا أن نسبة تضخم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة ‏حول العالم وفي كل فئات الدخل حيث أن 70.6% من البلاد ‏ذات الدخل المنخفض و90.9% من البلاد ذات الدخل ‏المتوسط الأدنى و87.0% من البلاد ذات الدخل المتوسط ‏المرتفع قد شهدت نسب تضخم إجمالية تخطت عتبة الـ5%، ‏كما أن لدى بعضها نسب تضخم فاقت نسبة الـ10%.‏

وسجّل لبنان أعلى نسبة تضخم إسمية في أسعار الغذاء حول ‏العالم، تلته زيمبابوي بنسبة 128%، ثم الأرجنتين 107%، إيران 73%، تركيا 67%، مصر 63%، رواندا 63%، سورينام 59%، لاوس 51%، وغانا 51%.

أما بالنسبة إلى ما يخص نسبة التضخم الحقيقي، فقد بلغت نسبة ‏التغير السنوية في أسعار الغذاء في لبنان 71% في الفترة ‏المذكورة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40%، ورواندا بنسبة ‏‏32%، ومصر بنسبة 30%.‏

Top 10 Countries Hit Hardest By Food Inflation 1. Lebanon🇱🇧: 261%

2. Zimbabwe🇿🇼: 128%

3. Argentina🇦🇷: 107%

4. Iran🇮🇷: 73%

5. Türkiye🇹🇷: 67%

6. Egypt🇪🇬: 63%

7. Rwanda🇷🇼: 63%

8. Suriname🇸🇷: 59%

9. Lao PDR🇱🇦: 51%

10. Ghana🇬🇭: 51%@WorldBank https://t.co/c2GQfnEnyY pic.twitter.com/qLGXkJIbI1 — Informal Economy (@EconomyInformal) May 1, 2023

وبين التقرير أن 84.2% من البلدان ذات الدخل المرتفع ‏تعاني من نسب تضخم عالية ونسب تضخم مرتفعة في مؤشر ‏أسعار الغذاء، موضحا أن البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخم في ‏أسعار الغذاء تقع في القارة الأفريقية وأمريكا ‏اللاتينية، وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى.