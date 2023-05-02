رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني يلتقي نظيره الهندي ويناقشان التعاون الثنائي بين البلدين

التقى سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في طهران، اليوم الاثنين، لمناقشة التعاون الثنائي.

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية، إرنا، أكد شمخاني أن “التطورات العالمية والإقليمية خلقت ظروفا جيدة للغاية لتعزيز التفاعلات الثنائية بين الهند وإيران في مجال الطاقة والنقل والعبور والتكنولوجيا والبنوك”.

حجم التبادل التجاري بين الهند وإيران بلغ 2.5 مليار دولار خلال عام واحد

وشدد المسؤول الإيراني على أن تعاون بلاده مع الهند “لا يهدف إلى مواجهة أي دولة ثالثة”، وفق تعبيره.

من جهته، قال دوفال إن الهند تعتبر ميناء تشابهار الإيراني بوابة لتعاون اقتصادي شامل مع طهران، مضيفًا أن نيودلهي مستعدة لدفع المناقشات لحل المشكلات القائمة بين البلدين.

كما ناقش الطرفان زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية، حيث أكد شمخاني أن “استخدام الريال والروبية سيساعد إيران والهند في تحقيق أهدافهما الاقتصادية المشتركة”.

يشار إلى أن الهند وإيران بينهما علاقات علاقات تجارية مهمة، لا سيما في واردات النفط الخام إلى الهند وصادرات الديزل إلى إيران.