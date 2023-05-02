بطلب من السعودية… اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول السودان

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، “عقد اجتماع طارئ الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع في السودان، بناء على دعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية”.

وأكد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، أن “اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان، وحرصا منها على إعادة الأمن والاستقرار بها”.

وجدد مناشدته “وقف إطلاق النار الدائم في السودان واللجوء إلى الحوار صونا لأمن وسلامة الشعب السوداني والدولة السودانية ومقدراتها واستئناف العملية السياسية”.

بناء على دعوة من #المملكة_العربية_السعودية، رئيس #القمة_الإسلامية الحالية، رئيس #اللجنة_التنفيذية ل #منظمة_التعاون_الإسلامي تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا، يوم الأربعاء 3 مايو 2023 بمقر الأمانة العامة في جدة لمناقشة تطورات الأوضاع في جمهورية #السودان pic.twitter.com/Iocr0ODmVo — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) May 1, 2023

واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم أمس الأحد لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

وقال المبعوث الأممي إلى السودان، في وقت سابق اليوم، إن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين لإجراء مفاوضات من المحتمل عقدها في المملكة العربية السعودية.

وقال فولكر بيرتس، لوكالة “أسوشيتد برس” إن المحادثات ستركز في البداية على التوصل إلى وقف إطلاق نار “مستقر وموثوق” يراقبه مراقبون “وطنيون ودوليون”.

مجلس السيادة: رئيس الاتحاد الأفريقي يتصل بالبرهان ويطلق مبادرة للتهدئة في السودان

في هذه الأثناء، دعا رئيس الاتحاد الأفريقي، وفقا للبيان إلى “ضرورة التهدئة ووقف التصعيد”، مبيناً أن “الاتحاد الأفريقي سيطلق مبادرة لمعالجة الوضع في السودان”، معرباً عن أمله في “قبول الأطراف لهذه المبادرة”.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.