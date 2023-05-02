مندوبة سويسرا لدى الأمم المتحدة: إعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا أمر مستحيل دون تغيير القانون

أكدت المندوبة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة، باسكال كريستين بيريسويل، أن إعادة تصدير الأسلحة السويسرية إلى أوكرانيا أمر مستحيل دون تغيير التشريعات.

وقالت المندوبة السويسرية في في إفادة صحفية، اليوم الاثنين: “نحن نقدم الكثير من المساعدات الإنسانية، ولدينا الكثير من اللاجئين من أوكرانيا. عندما يتعلق الأمر بإعادة تصدير الأسلحة، فالأمر لا يتعلق حتى بالحياد في الوقت الحالي. لدينا قانون بشأن تصدير الأسلحة والمواد العسكرية، ودون انتهاك هذا القانون، سيكون من المستحيل إعادة تصدير أسلحته”.

وأضافت: “حتى يغير البرلمان هذا، فإن (الوضع) لن يتغير”.

في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة نفذت تقريبا كل طلب للمساعدات العسكرية في قائمة أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قريبا.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الاثنين: “سترون حزما مستمرة من المساعدات القادمة منا قريبا جدا”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة البيت الأبيض: قدمنا لأوكرانيا كل ما طلبته من مساعدات عسكرية

وأضاف: “الولايات المتحدة قدمت تقريبا جميع المواد العسكرية التي طلبتها أوكرانيا.. لقد أنجزنا كل شيء تقريبا في تلك القائمة”.