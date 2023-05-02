نسخة مطورة بقدرات خارقة… معلومات عن الدبابة الروسية "تي-72 إم 1"

تمتلك النسخة المطورة من الدبابة الروسية “تي-72” كثيرا من المميزات التي تجعلها سلاحا فتاكا في ساحات القتال وأبرزها نظام متطور لإدارة النيران.

وتحمل النسخة المطورة من الدبابة اسم “تي – 72 إم 1” وتجمع بين الكفاءة القتالية وتكلفة التشغيل المنخفضة، التي تجعلها سلاحا مثاليا في الحروب، حسبما ذكر موقع “روس أوبورون إكسبورت” الروسي.

وتصنف “تي – 72” ضمن دبابات القتال الرئيسية، لكنها تتميز بخفة وزنها مقارنة بأنواع أخرى من الدبابات ما يمنحها قدرة كبيرة على المناورة.

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وبفضل تطويرها أصبحت الدبابة تمتلك مدفع رئيسي طراز “2 إيه – 46 إم” المزود بنظام إطلاق آلي يسمح للدبابة بتحديد أهدافها بدقة حتى في وضع الحركة مما يزيد من كفائتها القتالية ومدى إطلاق النار ليلا أو نهارا في ظروف الرؤية المختلفة.

كما تم تزويد الدبابة المطورة “تي – 72” بنظام صاروخي عالي الدقة موجه بالليزر يمنحها قوة تدميرية هائلة ضد جميع الأهداف البرية والأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

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كما تمتلك “تي – 72 إم 1” عدة مزايا للحماية أبرزها صفائح التدريع ونظام التمويه والدرع التفاعلي، الذي يمكنه تبديد قوة القذائف المضادة للدروع قبل وصولها إلى الدرع الرئيسي للدبابة.

كما تمتلك الدبابة نظاما متطورا لإطلاق الدخان الذي يمكنها من التخفي بسرعة كبيرة خلال المعارك الحربية لمنع العدو من الوصول إليها بنيرانه المضادة بعد تنفيذ المهام الهجومية.

ما هي المواصفات الفنية للدبابة “تي – 72 إم 1″؟

الوزن القتالي: 46 طنا. الطاقم: 3 أفراد. مدى إطلاق النار: 100 إلى 5 آلاف متر. السرعة القصوى على الطرق: 65 كلم/ ساعة. المدى: 550 كلم.

ما هو تسليح “تي – 72 إم 1″؟

مدفع رئيسي أملس عيار 125 مم. مدفع رشاش عيار 7.62 ملم. مدفع محوري عيار 12.7 ملم. نظام صاروخي مزود بصواريخ موجهة.

ولفت الموقع إلى أن الدبابة “تي – 72 إم 1” يمكنها عبور الموانع الطبيعية مثل الخنادق التي يصل عرضها لـ 2.8 متر بعمق يتجاوز 1.2 متر.

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وتمتلك “تي – 72 إم 1” محركا قويا يمكنها من قطع مسافات طويلة خلال الحروب دون التأثير على كفاءتها القتالية، إضافة إلى نظام خاصة لامتصاص الصدمات.

وتواصل الدبابات الروسية تقديم الدعم الناري لوحدات المشاة الآلية في المنطقة الغربية من العملية العسكرية الخاصة، ما يضمن نجاح عمليات هجوم القوات الروسية.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة الماضي، إن دبابات “تي-72” تقوم بإطلاق النيران المباشرة على الخط الأمامي للعدو من مواقع إطلاق نار متخفية خلف التضاريس بصورة تجعلها غير مرئية لأحد.

وتوفر “تي – 72” الدفاع النشط والعمل الهجومي لوحدات المشاة الآلية، حيث تقوم بتدمير القوى البشرية الخفية للعدو.

كما تعمل كمدافع ذاتية الدفع، وتعتمد على الطائرات دون طيار في تحديد أهدافها بدقة.