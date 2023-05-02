مصدر أمني لـ"سبوتنيك": الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب

أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ “سبوتنيك” بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب.

وأضاف المصدر أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في ريف حلب الشرقي.

وتابع “الصواريخ الاعتراضية لسلاح دفاعنا الجوي تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية”.

وقال مصدر عسكري سوري في وزارة الدفاع، يوم السبت، إن “3 ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح خلال العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدينة حمص ليل الجمعة”.

وأضاف المصدر العسكري، إن الهجوم أسفر أيضا عن اشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات.

حمص.. إصابة 3 مدنيين واشتعال النيران في عدد من الصهاريج جراء العدوان الإسرائيلي