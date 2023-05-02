من بينهم مواطنون أوكران… السفارة الروسية في الخرطوم تجلي 203 أشخاص

أكد مصدر مطلع في العاصمة السودانية لوكالة “سبوتنيك”، أن السفارة الروسية في الخرطوم أجلت 203 أشخاص من السودان، اليوم الاثنين.

الخرطوم – سبوتنيك. وقال المتحدث: “أجلي 203 أشخاص من السفارة الروسية في الخرطوم… وصلت الطائرات، التي كانت تقلهم إلى القاهرة منذ نصف ساعة وواصلت تحليقها إلى موسكو بعد التزود بالوقود”.

ووفقا له، من بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الخرطوم، بالإضافة إلى مواطني روسيا، هناك مواطنون من بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا.

وكان قد وصل، يوم السبت الماضي، نحو 40 مواطنًا روسيًا، تم إجلاؤهم من السودان إلى المملكة العربية السعودية، حسبما صرح القنصل العام الروسي في مدينة جدة، يوسف أباكاروف، لوكالة “سبوتنيك”.

ودعت روسيا، الخميس الماضي، طرفي الصراع في السودان إلى حل خلافاتهم من خلال المفاوضات واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار.

دفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

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كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم أمس الأحد لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

وقال المبعوث الأممي إلى السودان، في وقت سابق اليوم، إن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين لإجراء مفاوضات من المحتمل عقدها في المملكة العربية السعودية.