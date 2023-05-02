خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي… فيديو

أكد مصدر في مطار حلب الدولي لمراسل “سبوتنيك”، ليل الاثنين/الثلاثاء، خروج المطار عن الخدمة بسبب أضرار جسيمة أصابت المدرج جراء استهدافه من العدوان الإسرائيلي.

وأفاد مراسل “سبوتنيك” بتضرر عدد كبير من منازل المدنيين في مناطق النيرب ومخيم النيرب وجبرين والنقارين في ريف حلب الشرقي، جراء شدة الصواريخ التي استهدفت محيط المدينة.

وقال مصدر عسكري سوري، إن عسكري قتل وأصيب 7 آخرون بجروح بينهم مدنيين اثنين، جراء العدوان الإسرائيلي على حلب.

ولفت المصدر العسكري إلى أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ في اتجاه جنوب شرقي حلب، مستهدفًا مطار حلب الدولي وعدد من النقاط في محيط حلب.

وكشف المصدر أن العدوان أدى إلى “استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم اثنين مدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية”، حسب قوله.

كانت الطائرات الإسرائيلية قد أطلقت عدوانها من أجواء المياه الدولية المقابلة للشواطئ السورية، على اتجاه جزيرة قبرص، وفقا لمصدر أمني سوري.

مقتل عسكري وإصابة 7 آخرين في العدوان الإسرائيلي على حلب… فيديو