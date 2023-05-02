بلينكن: واشنطن وموسكو تبقيان على اتصال بشأن تبادل السجناء لكن الحوار "غير منتظم"

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تبقي على اتصال مع روسيا بشأن المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا، ولكنه أردف قوله بأن “الاتصالات غير منتظمة”.

وقال بلينكن لوسائل إعلام أمريكية: “الحوار غير منتظم.. كنا على اتصال.. ومازلنا على اتصال من خلال سفارتنا”. وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة وروسيا تحافظان على اتصالات عبر قناة يوافق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأغراض مناقشة المعتقلين. وصول المواطن الروسي فيكتور بوت إلى موسكو بعد صفقة “تبادل سجناء” مع أمريكا وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى لبناء تحالف قوي لفرض عواقب على الحكومات التي تعتقد أنها تشارك في الاحتجاز غير المشروع. وتسعى الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح مواطنيها، إيفان غيرشكوفيتش، وبول ويلان (الجندي السابق في البحرية الأمريكية)، المحتجزين في روسيا بتهمة التجسس.

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